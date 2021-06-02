نحو 3.3 مليار ليرة.. قيمة الودائع المصرفية الخاضعة للفوائد في نهاية 2020

كشف "مصرف سورية المركزي"، عن وصول قيمة الودائع الخاضعة للفوائد لدى القطاع المصرفي إلى 3,301.2 مليار ليرة سورية (نحو 3.3 تريليون ل.س)، في نهاية العام الماضي 2020.



وتوزعت الودائع الخاضعة للفوائد بين نحو 2.55 تريليون ليرة لدى المصارف العامة، و748.6 مليار ليرة لدى المصارف الخاصة، حسبما أضافه تقرير المركزي.



وبلغ متوسط الفائدة على ودائع المصارف الحكومية ولجميع أنواع الحسابات 5.58%، حيث بلغت الفائدة على الحسابات الجارية 0.03%، وعلى الودائع لأجل 7.92%، وعلى ودائع التوفير 7.38%.



أما لدى المصارف الخاصة فقد بلغ متوسط سعر فائدة (على جميع أنواع الحسابات) 5.63%، حيث بلغ السعر على الحسابات الجارية 0.02%، وعلى الودائع لأجل 7.59%، وعلى ودائع التوفير 7.27%.



ولفت تقرير المركزي إلى أن متوسط سعر الفائدة على التسهيلات الائتمانية بلغ بنهاية العام الماضي 11.83% لدى المصارف العامة، وبمتوسط سعر فائدة قدره 13.66% لدى المصارف الخاصة.