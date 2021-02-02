نجاة ضابط في الأمن من عملية اغتيال في درعا

زرع مجهولون عبوة ناسفة في محاولة اغتيال ضابطٍ في الأمن برتبة رائد أمس الأحد ٣١ كانون الثاني/يناير، في محافظة درعا.



وأفادت شبكة اخبارية محلية, أن ضابطاً برتبة رائد في صفوف قوات الأمن استهدف اليوم من قبل مجهولين في محاولة لاغتياله.



حيث زرعت العبوة الناسفة عند مدخل مدينة الحراك في الريف الشرقي لمحافظة درعا، من جهة بلدة الصورة، وانفجرت دون وقوع أضرار بشرية، ونجى الضابط المستهدف منها.



الجدير ذكره أنّ درعا تشهد انفلاتاً أمنياً, مع تزايد عمليات الاغتيال التي ينفذها مجهولون عبر أساليب زرع العبوات الناسفة والاستهداف المباشر بطلق ناري، وتفجير آليات أو غيرها من الطرق.





وكالات