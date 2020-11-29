ميليشيات أنقرة السورية تعود أدراجها من أذربيجان

ذكرت إحدى الوسائل الإعلامية أن «عدد من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا عادوا إلى إسطنبول، بعد ماكانوا في أذربيجان».



وبحسب الوسيلة أن «250 مقاتلاً من فصائل السلطان مراد وسليمان شاه وفرقة الحمزة وصلوا مطار إسطنبول أمس، وتم نقلهم إلى معبر "حوار كلس الحدودي مع سوريا اليوم، بعد انتهاء مهاهم القتالية إلى جانب قوات أذربيجان».



وأكد مصدر مجهول الهوية للوسيلة أن «هذه الدفعة من المقاتلين ليست الأولى، حيث عملت تركيا على تخفيض المرتزقة السوريين الموالين لها بأذربيجان بعد توقيع اتفاق الهدنة مع روسيا».



تركيا وأذربيجان نفت كل منهما إرسال مرتزقة سوريين إلى إقليم ناغوري قره باغ للقتال إلى جانب باكو ضد أرمينيا.



في المقابل، كشفت تقارير ووثائق من ضمنها فيديوهات موثقة عن وجود مرتزقة سوريين ضمن المعارك في قره باغ، وسط إدانات دولية.



الوسيلة أعلنت في وقت سابق، عن تقاضي المرتزقة السوريين أجور تصل إلى ألفين دولار أمريكي من قبل المخابرات التركية مقابل قتالهم إلى جانب أذربيجان، بالتزامن مع وجود آخرين منهم في ليبيا إلى جانب حكومة الوفاق الوطني.