موقف سيارتك في «دمشق» سيكلفك هذا المبلغ؟!

رسى عقد استثمار المواقع المأجورة المعلن عنه من قبل محافظة دمشق على شركة خاصة لم يعرف اسمها، لتصل قيمة ساعة صف المركبة لـ 500 ليرة سورية.



وفي تصريح لإحدى الصحف المحلية، قال مدير هندسة النقل والمرور في المحافظة ياسر بستوني أمس، إن «عقد الاستثمار رسا مؤخراً بقيمة 2.1 مليار ليرة سورية ستزاد سنوياً ولمدة سبع سنوات، على شركة خاصة».



وحول هدف المشروع، كشف بستوني أنه «من أجل تحقيق إيراد مالي للمحافظة، وتنظيم الوقوف في المناطق المزدحمة بالدرجة الأولى»، مشيراً إلى أن «المحافظة خصصت 3500 موقف مأجور قابلة للزيادة والنقصان».



المواقف المأجورة ستتركز في أماكن الفعاليات الاقتصادية والتجارية والخدمية، كشارع الحمرا وسوق الحريقة والمرجة.



المستثمر سيتقاضى تكلفة البدل لقاء صف المركبة في الموقف المأجور 500 ليرة سورية للساعة الواحدة، وكذلك لأجزاء الساعة وخلال كامل مدة العقد.



وصادق المكتب التنفيذي لمحافظة دمشق في كانون الثاني 2020، على العقد المتضمن مشروع خدمة المواقع المأجورة في بعض شوارع دمشق بمبلغ سنوي وصل إلى 2.1 مليار ليرة.