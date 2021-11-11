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منظمة حقوقية تطلب من الفنانين إلغاء حفلاتهم في السعودية

دعا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة حقوق الإنسان "غاري كاسباروف"، الفنان العالمي "جاستن بيبر"، إلى إلغاء حفله المقرر إقامته في السعودية، "كخطوة تضامنية مع المعاناة المستمرة للشعب السعودي"، بحسب بيان نشره موقع المؤسسة.

والأحد الماضي، أعلن الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، عبر حسابه في تويتر، عن استعداده لحفل ضخم يضم مجموعة من نجوم العالم أبرزهم "جاستن بيبر"، على هامش  سباق الجائزة الكبرى للفورمولا ١ في جدة.

ونشر الحساب الفيديو الترويجي لمجموعة الحفلات التي ستقام قريباً، تحيها مجموعة من الفنانين بينهم أيضاً، روكي وجايسون ديرلو ودايفد غويت ومحمد حماقي، وذلك لعدة أيام متتالية في شهر كانون الأول.

وأوضحت المؤسسة أنها أرسلت دعوتها إلى عدم المشاركة في الحفلات لبيبر وحماقي وغيرهم من النجوم، وذلك لأن سباق الفورمولا برعاية وتمويل من ولي العهد محمد بن سلمان.

وأضافت أن "النظام السعودي من أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم"، مؤكدة أنها "تواصلت مع بيبر وفريقه لحثه على إلغاء الحفل ورفض جهود المملكة لتبييض سجلها الحقوقي المروع"، على حد وصفها.

وطلبت المؤسسة من بيبر استخدام نفوذه العالمي لإصدار بيان لدعم حقوق الإنسان في السعودية، تماما كما فعلت زميلته نيكي ميناغ عندما ألغت أدائها لعام 2019. 