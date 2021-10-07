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منح رخصة لتوليد 10 ميغاواط من مصادر الطاقة المتجددة بحمص

منحت "وزارة الكهرباء" رخصة لتوليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة (الطاقة الشمسية – لواقط كهروضوئية) في محافظة حمص، وسيتم ربط الطاقة المولّدة عبر المشروع بشبكة التوزيع.

وأوضحت الوزارة بأن المشروع تم ترخيصه بموجب قانون الكهرباء رقم 32 لعام 2010، وتصل استطاعته الاسمية إلى 10 ميغاواط، وعلى 5 مراحل، ومدة الرخصة 25 سنة، بحسب القرار.

وحددت "رئاسة مجلس الوزراء" سابقاً سعر شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع الطاقة المتجددة، التي يمكن ربطها على شبكة التوزيع، حيث تم تسعير الكيلو واط الساعي المنتج من العنفات الريحية بـ6 سنت/يورو.ويبلغ إنتاج سورية من الكهرباء يومياً 2,700 ميغاواط، بينما تحتاج يومياً إلى 7,000 ميغاواط، ويتم تخصيص 1,500 ميغاواط للمنازل، و1,200 ميغاواط للمستشفيات والمعامل ومضخات المياه والمنشآت الحيوية وغيرها، بحسب كلام حديث لوزير الكهرباء.

وقدّم مؤخراً وزير الكهرباء غسان الزامل اعتذاره للمواطنين عن سوء التقنين، وأرجع سببه إلى نقص توريدات الغاز وارتفاع الحرارة وصيانة بعض محطات التوليد، فيما يرى بعض المواطنين أن أزمة الكهرباء "متعمّدة" لتوجيه الأنظار نحو الطاقة الشمسية.

وبالتزامن مع زيادة تقنين الكهرباء، انتشرت خلال الشهرين الماضيين إعلانات لتركيب منظومات الطاقة الشمسية، بأسعار تتراوح  بين 3.5 مليون ليرة كحد أدنى وصولاً إلى 38.6 مليون ليرة سورية

 

 


 الاقتصادي