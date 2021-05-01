مقرب من خامنئي يعلن ترشحه للرئاسة!

أعلن أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، ‏محسن رضائي، عن ترشحه للانتخابات الرئاسية في إيران.



وترشّح رضائي للانتخابات الرئاسية مرتين، الأولى عام 2009، والتي فاز فيها محمود أحمدي نجاد، والثانية عام 2013، حيث فاز حسن روحاني بالرئاسة، وحصل رضائي على المرتبة الرابعة.



وتسلم رضائي قيادة الحـرس الثو ري الإيراني لعدة سنوات، قبل أن يعينه خامنئي، أميناً عاماً لمجمع تشخيص مصلحة النظام عام 2007.



ومن المقرر أن تجري الانتخابات الرئاسية في 18 حزيران المقبل، وقال رئيس اللجنة الانتخابية في إيران، جمال عرف، إنه ليس هنا خطط لتأجيل الانتخابات الرئاسية، وإنها ستجري في موعدها.



وأعلن رضائي في تصريح إنه سيخوض الانتخابات «كجندي للوطن»، وسيقف «أمام سراب الدبلوماسية الزائف»، ووعد بتشكيل «حكومة وطنية لبناء إيران ومحاربة الفساد والتغلغل».



وفيما أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة Stasis انخفاض نسبة التأييد للرئيس المنتهية ولايته حسن روحاني بنسبة 25 %، توقّع مراقبون وجود 3 مرشحين محتملين للرئاسة.



الاسم الأبرز هو القائد السابق للقوات الجوية في الحـ ـرـ س الثـ ـوـرـي الإيراني العميد حسين دهقان، كان وزيراً للدفاع في حكومة روحاني الأولى، وأدرجته الولايات المتحدة على قائمة العقوبات في عهد ترامب، بسبب قربه من خامنئي.المرشح الثاني المحتمل هو العميد سعيد محمد، شغل سابقاً منصب قائد تكتل البناء والهندسة التابع للحرـ س الثـوري ، وقدم استقالته مؤخراً ليتاح له بدء حملته الرئاسية رسمياً.



ويتوقع مراقبون أيضاً ترشح عضو البرلمان السابق علي مطهري، أبرز منتقدي خامنئي، وسياسات نجاد الخارجية.