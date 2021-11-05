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مقتل مسلح وإصابة 3 من ميليشيا قسد بريف الحسكة

قتل مسلح وأصيب ثلاثة آخرون من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف مجموعة مسلحين تابعة للميليشيا في بلدة الجوادية شرق مدينة القامشلي بريف الحسكة.

وقالت مصادر محلية إن الفصائل الشعبية استهدفت بالأسلحة الرشاشة مجموعة تتبع لميليشيا “قسد” قرب أحد الحواجز التابعة لها عند المدخل الجنوبي لبلدة الجوادية ما أدى إلى مقتل مسلح من الميليشيا وإصابة ثلاثة آخرين.

وقتل مسلحان وأصيب عدد آخر من ميليشيا “قسد” في الـ 20 من الشهر الفائت بهجوم نفذته الفصائل الشعبية استهدف سيارة عسكرية تابعة للميليشيا عند صوامع تل علو بالقرب من قرية أم كهيف في ناحية اليعربية بريف الحسكة.