مقتل مسلح من ميليشيا (قسد) في محيط الشدادي بريف الحسكة

قتل مسلح من ميليشيا “قسد” المدعومة من قوات الاحتلال الأمريكي بانفجار لغم أرضي استهدفه في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة.



وأفادت مصادر محلية بأن مسلحاً من ميليشيا “قسد” قتل نتيجة انفجار لغم أرضي زرعته الفصائل الشعبية في محيط مدينة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي.



وتصاعدت خلال الأسابيع الأخيرة الهجمات التي تستهدف ميليشيا “قسد” المرتبطة بالمشروع الأمريكي في المنطقة حيث قتل العشرات من مسلحيها في ريفي الحسكة ودير الزور وسط تنامي الرفض الشعبي لوجودها وقوات الاحتلال الأمريكي في المنطقة.