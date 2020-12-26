مفاجأة طريفة في شجرة عيد الميلاد..!!

تفاجأ أفراد عائلة أسترالية بالعثور على حيوان كوالا يتدلى على شجرة عيد الميلاد بعد عودتهم إلى المنزل.



فقد كانوا قد أغلقوا جميع الأبواب تاركين كلبهم في الخارج.



فقد اعتقدت الأم أن أطفالها قاموا بمقلب ووضعوا لعبة تشبه الحقيقية على الشجرة، وقالت،” لا بد أنه زحف إلى الداخل عندما كانت الأبواب مفتوحة. ومن الممكن أنه أمضى في منزلنا مدة ثلاث ساعات على الأقل” .



كما اتصلت العائلة على الفور بخدمة إنقاذ الكوالا، وقال أحد مؤسسي الخدمة إن المجموعة لم تصدق القصة في البداية.



وأوضح: “تم الاتصال بخطوطنا الساخنة التي تعمل على مدار الساعة. وبالطبع اعتقد المشغل في البداية أنه مقلب”.



وأخذ الأمر بعض الوقت لإقناع الخدمة بوجود كوالا على شجرة عيد الميلاد في منزل وقدم رجال الإنقاذ فيما بعد لإعادة الحيوان إلى الطبيعة بأمان.



في حين أكدت الخدمة أم الكوالا تبلغ من العمر ثلاث أو أربع سنوات وتتمتع بصحة جيدة.