معرض للمنتجات والطاقات المتجددة في السويداء بمناسبة يوم البيئة الوطني

تحت شعار (بيئتنا بقاؤنا) انطلقت في محافظة السويداء اليوم فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني للعام الحالي وتستمر لغاية الحادي عشر من الشهر الحالي.



وتضمن اليوم الأول للفعاليات في قصر الثقافة بمدينة السويداء افتتاح معرض للمنتجات الصديقة للبيئة والطاقات المتجددة ضم في قسمه الأول صناعات تقليدية وأعمالاً يدوية من توالف البيئة ومنتجات غذائية وفي الثاني مجففات وأجهزة طاقة شمسية ومراوح توليد الكهرباء من الرياح وغيرها.



وأكد مدير البيئة بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا أهمية هذه المناسبة الوطنية للتشجيع على العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة والمجتمع الأهلي لتعزيز مفهوم المواطنة البيئية وصولاً إلى تنمية مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في الاستفادة من موارد الطبيعة والعيش في بيئة صحية سليمة خالية من الملوثات بكل أشكالها لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الأشجار ووضع حد للتعديات عليها وتعميق الوعي البيئي تجاهها.



وجرى خلال الاحتفالية تكريم 50 عامل نظافة تقديراً لجهودهم من كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية يسوع الراعي الصالح بالسويداء إضافة لعرض فيلم قصير عن الطاقات المتجددة و كذلك تقديم فقرة فنية فلكلورية لجمعية العاديات وقصائد للأطفال عن الوطن والبيئة.



وأشار راعي الكنيسة الواعظ جبرائيل جاك بطة في تصريح لمراسل سانا إلى أن التكريم يأتي عربون محبة واحترام لعمال النظافة وتقديرا للجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة بلدهم.



وتتضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني في السويداء خلال الأيام القادمة حملة نظافة ضمن موقع مديرية البيئة وافتتاح حديقة جمعية أصدقاء البيئة في بلدة ذيبين ويوما بيئيا في مدينة صلخد وندوة عن أهمية التنوع الحيوي ومسيراً بيئياً من مديرية البيئة باتجاه مدينة المزرعة الرياضية ويختتم بحملة تشجير.