الاحتلال التركي يدخل تعزيزات عسكرية لدعم مرتزقته بريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يدخل آليات محملة بالسلاح إلى قواعده بريفي الحسكة ودير الزور
رسالة في اللاهوت والسياسة العربية المعاصرة
انتهاء معارك جبل التركمان”.. ماذا تضمن الاتفاق؟
وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لعدوان إسرائيلي بالصواريخ على ريف دمشق
التنظيمات الإرهابية تعتدي بقذيفة صاروخية على جورين بريف حماة
السعودية تستدعي سفيرها من لبنان وتطلب من السفير اللبناني مغادرة أراضيها
سوريا تشعل حربا كلامية بين الصين وتركيا في مجلس الأمن
اشتباكات متقطعة وتصعيد مستمر على خطوط التماس بين تركيا وشمال سوريا
الأردن ينتج وسوريا تنقل ولبنان يشتري 3 ساعات تغذية كهربائية باليوم
الرئيس الأسد يصدر أمراً إدارياً يقضي بإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء للاحتياطيين
قصف عشوائي على بلدات سكنية شمال حلب وإصابات بصفوف المدنيين
قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها
عصيان لإرهابيي (داعش) بسجن غويران الذي تسيطر عليه ميليشيا (قسد)
تصفية «المهاجرين» برعاية أنقرة: الجولاني يوسّع «إمارته»

معرض للمنتجات والطاقات المتجددة في السويداء بمناسبة يوم البيئة الوطني

تحت شعار (بيئتنا بقاؤنا) انطلقت في محافظة السويداء اليوم فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني للعام الحالي وتستمر لغاية الحادي عشر من الشهر الحالي.

وتضمن اليوم الأول للفعاليات في قصر الثقافة بمدينة السويداء افتتاح معرض للمنتجات الصديقة للبيئة والطاقات المتجددة ضم في قسمه الأول صناعات تقليدية وأعمالاً يدوية من توالف البيئة ومنتجات غذائية وفي الثاني مجففات وأجهزة طاقة شمسية ومراوح توليد الكهرباء من الرياح وغيرها.

وأكد مدير البيئة بالسويداء المهندس رفعت خضر في تصريح لمراسل سانا أهمية هذه المناسبة الوطنية للتشجيع على العمل المشترك بين المؤسسات الرسمية المعنية بالبيئة والمجتمع الأهلي لتعزيز مفهوم المواطنة البيئية وصولاً إلى تنمية مستدامة تضمن حق الأجيال القادمة في الاستفادة من موارد الطبيعة والعيش في بيئة صحية سليمة خالية من الملوثات بكل أشكالها لافتاً إلى أهمية الحفاظ على الأشجار ووضع حد للتعديات عليها وتعميق الوعي البيئي تجاهها.

وجرى خلال الاحتفالية تكريم 50 عامل نظافة تقديراً لجهودهم من كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية الوطنية يسوع الراعي الصالح بالسويداء إضافة لعرض فيلم قصير عن الطاقات المتجددة و كذلك تقديم فقرة فنية فلكلورية لجمعية العاديات وقصائد للأطفال عن الوطن والبيئة.

وأشار راعي الكنيسة الواعظ جبرائيل جاك بطة في تصريح لمراسل سانا إلى أن التكريم يأتي عربون محبة واحترام لعمال النظافة وتقديرا للجهود التي يبذلونها للحفاظ على نظافة بلدهم.

وتتضمن فعاليات الاحتفال بيوم البيئة الوطني في السويداء خلال الأيام القادمة حملة نظافة ضمن موقع مديرية البيئة وافتتاح حديقة جمعية أصدقاء البيئة في بلدة ذيبين ويوما بيئيا في مدينة صلخد وندوة عن أهمية التنوع الحيوي ومسيراً بيئياً من مديرية البيئة باتجاه مدينة المزرعة الرياضية ويختتم بحملة تشجير.