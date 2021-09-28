مصر تفتتح «أضخم» محطة معالجة مياه في العالم!

أعلنت مصر افتتاح محطة لمعالجة المياه، في محافظة بورسعيد شمال شرقي البلاد وصفتها بأنها «الأضخم بالعالم».



وقالت الرئاسة المصرية،يوم أمس 27/9/2021، في بيان، إن المحطة تم إنشاؤها بتكلفة بلغت 18 مليار جنيه (1.14 مليار دولار)، وستتولى معالجة مياه «مصرف بحر البقر» (أحد أكبر مجاري مياه الصرف الزراعي في البلاد).



وأفاد البيان، بأن المحطة ستعمل بطاقة إنتاجية تبلغ 5.6 مليون متر مكعب في اليوم، من المياه المعالجة ثلاثياً.



وتابعت: «سيتم نقل المياه المعالجة إلى أراضي محافظة شمال سيناء (شمال شرق)؛ لتسهم في استصلاح 476 ألف فدان (مليوني كلم مربع تقريباً) في إطار المشروع القومي لتنمية سيناء ولتعزيز منظومة الاستخدام الأمثل للموارد المائية للدولة».



فيما أشار بيان للحكومة المصرية،أمس إلى أن «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر تعد الأضخم من نوعها على مستوى العالم».



وصرح رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المحطة ستقدم مياه معالجة إلى «بقعة غالية من أرض منطقة سيناء، التي تسعى الدولة باهتمام شديد لتنميتها وتوطينها».



وقال إن سيناء كانت «مسرحاً للعمليات الإرهابية»، في أعقاب صيف 2013، وفي العام التالي كان التوجيه الرئاسي لإطلاق مشروع حماية وتنمية لها على كافة المستويات، وهو ما بدأ ولا يزال مستمراً.