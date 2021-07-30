مصر.. الحكم بإعدام 24 إرهابيا من تنظيم (الإخوان المسلمين)

أصدرت محكمة جنايات دمنهور المصرية اليوم حكماً بإعدام 24 إرهابيا من عناصر تنظيم “الإخوان المسلمين” المحظور بتهمة تفجير حافلة أمنية واغتيال أمين شرطة فى منطقة البحيرة شمال مصر.



ونقل موقع اليوم السابع عن محكمة جنايات دمنهور قولها إنها “قضت بإعدام 16 متهما بينهم 10 حضوريا في قضية تفجير حافلة الشرطة بمركز رشيد وإعدام 8 متهمين بينهم 6 حضوريا وانقضاء الدعوى بحق 3 آخرين لوفاتهم في حادث اغتيال أمين شرطة سنة 2015”.



يذكر أنه في عام 2015 قام عناصر من تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي بتفجير عبوة ناسفة بالقرب من قرية محلة الأمير التابعة لمركز رشيد أثناء سير حافلة خاصة بنقل أفراد الشرطة ما أدى إلى مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 33 آخرين.