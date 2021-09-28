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مصدر في حرس الثورة الإيراني: نمتلك برامج تسمح لنا بتجميد تهديدات العدو

اعتبر مصدر مطلع في دائرة العلاقات العامة في مقر "خاتم الأنبياء" التابع لحرس الثورة الإيراني أن "الكيان الصهيوني المدعوم من الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية هو التهديد الأول لزعزعة الأمن في منطقة غرب آسيا"، مؤكداً "امتلاك الجيش الإيراني برامج تسمح له بتجميد تهديدات العدو".

كلام المصدر جاء نقلاً عن تصريحات أحد المسؤولين في المقر، خلال كلمة ألقاها صباح اليوم الثلاثاء، أمام حشدٍ من النخبة الأكاديمية، حيث كشف امتلاك إيران "معلومات وافية عن المراكز الحساسة والاستراتيجية في الكيان الصهيوني"، مشدداً على "قدرة الجيش الإيراني في  فرض تكاليف باهظة لا يمكن للعدو تعوضيها".

وتابع المصدر: " المصادر الأميركية المرتبطة بالكيان الصهيوني غيرت موقفنا من الغموض ونقص المعلومات إلى الشفافية والإشراف الكامل في هذه المعادلة".

كما تحدث المصدر عن العلاقة بين "إسرائيل" والولايات المتحدة معتبراً أنها "ستصبح علاقة خاسر-خاسر"، على أن "يتم إيضاح تفاصيل هذا الحدث في الوقت المناسب"، وفق تعبيره.