مصادر تتحدث عن تقدم جهود تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس

قالت مصادر لصحيفة "وول ستريت جورنال" إن هناك "تقدما ملموسا" في جهود تعويم سفينة الحاويات Ever Given الجانحة في قناة السويس، وأن الأعمال قد تنجز السبت.



وحسب مصدر في أعمال تعويم السفينة، فإن الأمور "تسير بشكل جيد"، وقد يتم تحريك السفينة قبل الموعد الذي كان متوقعا في وقت سابق.



وكانت شركة Evergreen التي تمتلك السفينة قد أفادت بأن الأعمال قد تستغرق يومين أو ثلاثة، لكن المصادر تشير إلى أن تعويم السفينة قد يحدث يوم السبت.



ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادر في قناة السويس، أنه تقرر تعليق جهود تعويم السفينة في وقت متأخر من مساء الجمعة على أن تستأنف السبت، وذلك بعد عمليات تجريف لإزالة 20 ألف متر مكعب من الرمال عند مقدمة السفينة.



يذكر أن سفينة الحاويات Ever Given العملاقة التي يبلغ طولها 1300 قدم، لا تزال جانحة في قناة السويس، مما تسبب بتوقف مرور السفن عبر القناة، حيث لا تزال مئات السفن عالقة على الجانبين، بانتظار إعادة فتح القناة.



المصدر: وول ستريت جورنال، رويترز