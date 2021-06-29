مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي

أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي والمسل.حين الموالين له من ميليشيا "قسد" جراء القصف الصاروخي، الذي طال القاعدة الأمريكية أمس في حقل العمر بريف دير الزور شرق سوريا.



ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية معلومات تفيد بوصول 7 مصابين من مسلحي "قسد" إلى مستشفى الشدادي في الحسكة، ووقوع إصابات بين الجنود الأمريكييين المتواجدين في القاعدة.



وفي سياق ذلك، عرض نشطاء مقطع فيديو لمكان الاستهدف، يظهر استمرار اشتعال النيران في المساكن المجاورة للحقل، والتي يبيت فيها الجنود الأمريكيون.وكانت وسائل إعلام رسمية تحدثت مساء أمس عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية.



وأقرّ المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا بوقوع الهجوم، نافياً في نفس الوقت وجود إصابات في صفوف قواته، التي تنتنشر في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في شرق سوريا، بحجة محاربة تنظيم "داعش".



ويأتي ذلك بعد يوم من هجمات نفذتها طائرات أمريكية بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، زعم البنتاغون انها استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق، فيما قالت مصادر محلية إن الهجمات وقعت في مناطق سكان مدنيين، وأدت إلى استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين.