مشروع قرار جديد حول إيصال المساعدات لسوريا
مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي
الرئيس الأسد يستقبل مسؤول إيراني رفيع المستوى
عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
من ينقذ الجغرافية العربية من براثن السياسة الغربية ؟
بسبب ممارسات ميليشيا قسد والاحتلال التركي ومرتزقته..محطة مياه علوك تتوقف بشكل كامل
بيدرسون يحذّر مجلس الأمن من خطورة الوضع الإنساني في سوريا بسبب العقوبات
ما سبب الفشل في كبح نشاط تنظيم “الدولة”في البادية السورية؟
وفاة 3 مدنيين بينهم طفلة جرّاء انفجار عبوة ناسفة بمدينة عفرين المحتلّة
أصوات انفجارات في اللاذقية والسبب؟
جولة جديدة من مباحثات أستانة تنطلق الشّهر المقبل
صباغ يؤكد أن الإصرار على عدم الانصات لصوت الشعب السوري جلب الإرهاب والفوضى
مؤتمر صحفي سوري روسي لإعادة المهجرين
السيادة على الجولان تعود مجددا للواجهة في واشنطن.. سورية أم إسرائيلية؟!
استشهاد مدني وإصابة طفليه بانفجار عبوة ناسفة في ريف القنيطرة

مصادر تؤكد وقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي

 أفادت وسائل إعلام روسية بوقوع إصابات في صفوف الجيش الأمريكي والمسل.حين  الموالين له من ميليشيا "قسد" جراء القصف الصاروخي، الذي طال القاعدة الأمريكية أمس في حقل العمر بريف دير الزور شرق سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن مصادر أهلية معلومات تفيد بوصول 7 مصابين من مسلحي "قسد" إلى  مستشفى  الشدادي في الحسكة، ووقوع إصابات بين الجنود الأمريكييين المتواجدين في القاعدة.

وفي سياق ذلك، عرض نشطاء مقطع فيديو لمكان الاستهدف، يظهر استمرار اشتعال النيران في المساكن المجاورة للحقل، والتي يبيت فيها الجنود الأمريكيون.وكانت وسائل إعلام رسمية تحدثت مساء أمس عن استهداف قاعدة عسكرية أمريكية في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي في سوريا بالقذائف الصاروخية.

وأقرّ المتحدث باسم القوات الأمريكية في سوريا بوقوع الهجوم، نافياً في نفس الوقت وجود إصابات في صفوف قواته، التي تنتنشر في مناطق سيطرة ميليشيا "قسد" في شرق سوريا، بحجة محاربة تنظيم "داعش".

ويأتي ذلك بعد يوم من هجمات نفذتها طائرات أمريكية بتوجيهات من الرئيس جو بايدن، زعم البنتاغون انها استهدفت مجموعات موالية لإيران في سوريا والعراق، فيما قالت مصادر محلية إن الهجمات وقعت في مناطق سكان مدنيين، وأدت إلى استشهاد طفل وإصابة 3 آخرين.