مصادر إيرانية: الموساد يستخدم معدات متطورة في الإمارات لتعطيل الملاحة الجوية والبحرية

قال مصدر أمني إيراني إن وحدات سايبرانية تابعة للموساد الإسرائيلي نقلت، منذ نحو شهر، معدات متطورة إلى الإمارات، بهدف تعطيل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة البحرية والجوية في منطقة الخليج.



وأفاد مسؤول أمني مطلع لوكالة "نورنيوز" الإيرانية أن هذه الخطوة تأتي ضمن "خطة شاملة لتعطيل شبكات الاتصالات وأنظمة الملاحة البحرية والجوية في الخليج وبحر عُمان".



وأوضح المصدر أن الهدف الإسرائيلي من هذه التحركات هو "التحريض وتأجيج الخلاف بين دول الخليج، وزجّهم في نزاع لا يرغبون به"، واصفاً نقل بؤرة الأزمات من الأراضي المحتلة إلى الخليج بأنه "هدف آخر لإسرائيل في تأزيم الأوضاع".



وأشار ​​إلى أنه سيتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الموقع والمعدات الفنية وخطط الوحدات الإسرائيلية التي تنشط في الإمارات "إذا لزم الأمر".



ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه التوترات البحرية، وإبلاغ 4 سفن بالقرب من شواطئ الإمارات، يوم الثلاثاء، عن فقدانها السيطرة بالقرب من جزيرة الفجيرة في خليج عُمان.