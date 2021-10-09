مسلحون موالون للجيش الأمريكي يعتقلون 100 من أبناء القبائل العربية شرقي سوريا

بدعم من قوات “التحالف الدولي” المزعوم، شن مسلحون موالون للجيش الأمريكي، حملة اعتقالات واسعة بحق أبناء القبائل العربية الذين تصدوا لمحاولتهم لسرقة محطة تحويل للكهرباء في ريف محافظة الحسكة السورية شمال شرقي سوريا.



وأفادت مصادر محلية وعشائرية في ريف الحسكة لوكالة “سبوتنيك” أن عددا كبيرا من المدرعات والمصفحات الأمريكية، مع المئات من المسلحين المدججين بالأسلحة من تنظيم “قسد”، قاموا، فجر اليوم الجمعة 8 تشرين الأول/ أكتوبر، بمحاصرة منطقة (تل براك) شمال شرقي الحسكة من كل الجهات مع إغلاق للطرق العامة والفرعية، ليبدؤوا بعدها حملة اعتقالات كبيرة بحق أبناء عشيرة (البوخطاب/ الجبور).