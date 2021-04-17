مسؤول معين من قبل "قسد" في دير الزور..توقف لاصلاح سيارته لكنه قتل

قتل زنار كوباني، الكادر المسؤول عما يسمى “مجلس دير الزور المدني” التابع "لقسد" مساء امس الجمعة 16 نيسان/ أبريل، أثناء توجهه لمدينة “الحسكة” برصاص مسلحين مجهولوين في دير الزور.



وبحسب وسائل الاعلام المحلية عن مصدر إنّ “زنار كوباني” أحد كوادر المجلس المحلي لريف دير الزور، قتل في منطقة “رويشد” شمال شرق دير الزور، وهو “كادر” كبير من حزب الـ PKK وينحدر من “عين العرب”.



وأضاف المصدر، أنّ “كوباني” اضطر للوقوف في منطقة “الرويشد” لإصلاح إطار سيارته، وهي منطقة تعتبر ملاذاً آمناً لتنظيم (داعش) وغير مأهولة بالسكان، ما أتاح فرصةً سانحة لمسلحين يرجح أنهم من “داعش” بالتمكن من قتله، حيث استهدف بواسطة مسدس وبارودة “أكاي”.