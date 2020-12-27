مركز المصالحة الروسي يوزع مساعدات غذائية في برزة بـ دمشق

وزع مركز المصالحة الروسي وجمعية الشهيد أحمد قاديروف الخيرية، اليوم الأحد، مجموعة من السلل الغذائية والألبسة في منطقة عش الورور في برزة بدمشق.



ونقلت وكالة “سانا” عن ممثل جمعية قاديروف الخيرية تيمور علاء الدين قوله إن المساعدات تهدف إلى الوقوف إلى جانب الأسر السورية التي تضررت من الحرب وأن الجمعية وعلى الرغم من الحصار ووباء “كورونا” توزع المساعدات في كل المناطق السورية وضمن المخيمات ومراكز الإيواء وذلك بالتعاون مع مركز المصالحة الروسي.



بدوره رئيس بلدية برزة يعرب الكرم لفت إلى أن المساعدات بحدود 450 سلة غذائية مقدمة كهدية من الشعب الروسي الصديق إلى الشعب السوري.