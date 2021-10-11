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مرسومان رئاسيان لتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضييْن خالفا القوانين

أصدر الرئيس بشار الأسد مرسومين يقضيان بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق قاضيين على خلفية انتهاك القوانين وإخلالهم لمهامهم الوظيفية خلال تأدية عملهما.

وبحسب ما ذكرت وزارة العدل على صفحتها الرسمية فيسبوك، جاءت عقوبة العزل التي صدرت بحق القاضيين وفقاً لما نص عليه المرسوم رقم 299 للعام 2021 بتنفيذ العقوبة بحق القاضي السيد عبد القادر محمد خير سفلو مستشار استئناف في عدلية إدلب من المرتبة الأولى والدرجة الثانية، والمرسوم رقم 300 للعام 2021 الذي ينص على تنفيذ العقوبة بحق القاضي السيد علاء الدين بن عيسى النايف رئيس النيابة العامة في رأس العين بعدلية الحسكة من المرتبة الأولى والدرجة الثالثة، وتُصفى حقوق كل منهما بذلك وفقاً للقوانين النافذة.


وتعني عقوبة العزل في القانون إنهاء خدمة القاضي نظراً لممارسته أخطاءً أو مخالفات قانونية تؤثر في العمل، وهي جزء من استراتيجية مكافحة الفساد في كافة قطاعات الدولة من خلال تنفيذ العقوبات اللازمة وإحالة المخالفين للقضاء أو كف يدهم عن العمل.

وكان الرئيس الأسد أصدر في بداية العام الحالي مرسومين بتنفيذ عقوبة العزل بحق قاضيين اثنين بسبب ممارستهما أخطاءً قانونية ليتم تصفية حقوقهما أيضاً وفقاً للقوانين النافذة، وذلك في إطار ملاحقة المخالفين وتنفيذ العقوبات اللازمة بحقهم، ضماناً وسعياً لتحقيق العدل.