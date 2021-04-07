"مربو الدجاج"يتوقفون عن العمل والسبب "الوزارة"

تسبب الارتفاع الأخير لقيمة الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية بارتفاع أسعار السلع في الأسواق بشكل كامل حيث ضربت الأسعار "بأربع أضعاف" بالمقابل استقر سعر السلع عندما انخفض سعر الدولار بحجج كثيرة أبرزها "اشترينا بالغالي" وعلى سويتها تشتكي المداجن من عدم توزيع المقنن العلفي لمربي الدواجن للدورة العلفية الجديدة بسبب "عدم تحديد أسعار جديدة للمقنن العلفي المدعوم" حسب عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد الذي لفت أيضاً الى عدم علمهم إن كانت اللجنة الاقتصادية المعنية ستصدر قراراً برفع سعر المقنن العلفي أم إبقائه على السعر الحالي.



بالمقابل أكد حداد على خسارة مربي الدوان حالياً رغم مبيعهم بأسعار مرتفعة لأن كلفة إنتاج البيض والفروج لا تغطي تكلفة الأعلاف المخصصة لها, بحيث تتراوح تكلفة كيلو الفروج على المربي بين5200 ل.س و 5500ل.س وتحدد الوزارة سعر 4500 ل.س كما أن تكلفة صندوق البيض سعة 12 كرتونة 90 ألف ليرة ويباع بسعر 75 ألف ليرة.وختم منوهاً إلى "أن نسبة كبيرة من المربين الذين يعملون حالياً بالتربية خرجوا عن الإنتاج، إذ إن نحو 30 بالمئة من الذين يعملون بالتربية توقفوا خلال الفترة الحالية عن الإنتاج".