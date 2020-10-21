مدير الأسعار: ليتر المازوت وصل 1500 ليرة بحسب الصناعيين.. ويفترض ألا ترتفع الأسعار

صرّح مدير الأسعار في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك علي ونوس بأن رفع سعر المازوت الصناعي إلى 650 ليرة جاء بعد دراسة بيانات التكلفة المقدمة من الصناعيين خلال الفترة الماضية، حيث تبين أنهم يعتمدون على المازوت من السوق السوداء بأسعار تتراوح بين 1000 ليرة و1500 ليرة للتر الواحد، مع وجود معاناة بتأمين المادة.



وبيّن أن تم رفع السعر إلى أقل من السوق الحرّ، مع مراعاة توفير المادة للصناعيين، وعليه فإن بيانات التكلفة الجديدة سوف تتضمن سعر 650 ليرة للتر المازوت، وعليه من المفترض ألا ترتفع الأسعار في الأسواق، رغم أن مصادر الطاقة عموماً تشكل نسبة كبيرة من إجمالي تكاليف الإنتاج، إلا أنها تؤمن حالياً بأسعار عالية.



ونوّه بأن الأمر مرتبط بتوافر المادة وتأمين انسيابها لتلبية الحاجة الصناعية، وعندها تنخفض التكلفة الفعلية للمازوت، وهذا يفترض ألا يؤثر في الأسعار.



وعن تكلفة لتر المازوت على الحكومة، وهل ارتفعت فوراً إلى 650 ليرة من 296 ليرة، علماً بأنه يباع بسعر التكلفة كما هو معروف، بين مدير الأسعار أنها التكلفة الفعلية الدقيقة لدى وزارة النفط، لكن رفع سعر البنزين أوكتان 95 المخصص لشرائح محددة، والمازوت الصناعي، قد يسهم بتقليص العجز الناجم عن الدعم، إذ إن الغاية في النهاية إيصال الدعم لمستحقيه.



الوطن