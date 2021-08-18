مدرسة لثلاثة طلاب تبحث عن مدير براتب 77 ألف دولار!

وصفت وظيفة بـ "فرصة العمر" لأنها ستمنح الفائز فيها صلاحية إدارة مدرسة ابتدائية غريبة من نوعها.



صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ذكرت أن جزيرة فير إسلي الواقعة في بحر الشمال يسكنها 60 شخصاً فقط وتتبع بريطانيا.



وتبحث الجزيرة النائية الآن عن مدير يدير المدرسة المتناهية الصغر، حيث لا يوجد فيها سوى موظفين و3 طلاب فقط.



وسيعمل المدير لمدة 35 ساعة في الأسبوع، وسيتلقى راتبا يصل إلى 56 ألف جنيه إسترليني سنويا (77 ألف دولار).



وتعتبر أبعد جزيرة بريطانية مأهولة عن البر الرئيسي في المملكة المتحدة. وتأتي هذه الوظيفة والبدلات المخصصة لها بدعم من الحكومة الأسكتلندية لتشجيع الناس على تولي الوظائف في الجزر البعيدة.