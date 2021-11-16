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مجلس الوزراء يقرر إعانة مالية جديدة للتسليف الطلابي وزيادة القرض الشهري

قرر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء تخصيص إعانة مالية جديدة إلى صندوق التسليف الطلابي قيمتها ثلاثة مليارات وسبعمئة مليون ليرة سورية وذلك بهدف تمكين الصندوق من زيادة قيمة القرض الشهري للطلاب في الجامعات والاستمرار بتقديم خدماته في منح القروض للعام الدراسي الحالي.

وفي ضوء الإعانة المالية الجديدة ستصبح قيمة القرض الشهري 60 ألف ليرة سورية لطلاب الكليات الطبية ومختلف الهندسات و50 ألف ليرة لباقي الكليات والمعاهد وقيمة القرض الشخصي 300 ألف.

وتساهم قروض صندوق التسليف الطلابي في تخفيف الأعباء المادية عن الطلبة وأسرهم في ظل الظروف المعيشية الحالية من خلال نوعين من القروض شهرية وشخصية.

ومن المتوقع أن تغطي خدمات الصندوق للعام الدراسي 2021-2022 بعد الزيادة نحو 15 ألف طالب وطالبة سيحصلون على قروض شهرية أو شخصية.

 

سانا