مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.
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مجلس الشعب يحدد موعد الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حدّد اليوم مجلس الشعب  اليوم السادس والعشرين من أيار موعداً للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأعلن رئيس مجلس الشعب، حمودة صباغ، موعد الانتخابات المخصص للسوريين «في السفارات في الخارج» في 20 أيار. كما أعلن فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية الثانية خلال سنوات النزاع، ابتداءً من يوم غد الإثنين ولمدة عشرة أيام.

وحتى الآن، لم يعلن الرئيس بشار الأسد رسمياً ترشحه للانتخابات، علماً أنه كان قد فاز في الانتخابات الرئاسية الأخيرة في حزيران 2014، بنسبة تجاوزت 88 في المئة.