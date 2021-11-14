ماسك يبيع أسهماً في "تيسلا" بقيمة 6,9 مليارات دولار

باع الرئيس التنفيذي لمجموعة تيسلا، إيلون ماسك، أسهماً تتجاوز قيمتها 6,9 مليارت دولار خلال أسبوعٍ واحد حسب وثائق نشرتها، أمس الجمعة، هيئة تنظيم السوق الأميركية.



في المجموع، باع ماسك (50 عاماً) المولود في جنوب أفريقيا أكثر من 5,1 ملايين سهم من شركة تصنيع السيارات الكهربائية، منها حوالى 4,2 ملايين سهم في صندوق ائتماني.



وتعدّ هذه واحدة من أكبر عمليات البيع التي سجلت خلال فترة قصيرة من دون أن تكون بيعاً إلزامياً أو في إطار نقل ملكية.



وقد أثرت إلى حدٍ كبير على سعر السهم الواحد الذي خسر 15,4% من قيمته خلال الأسبوع.



وحتى قبل نشر الهيئة التنظيمية الوثائق الأولى التي تشير إلى المبيعات الأربعاء، تولى إيلون ماسك أمر إبلاغ الأسواق بنواياه.



فقد أجرى استطلاعاً على حسابه في "تويتر" لمعرفة ما إذا كان عليه التخلي عن 10% من أسهمه في تيسلا. ورد 57,9% من 3,5 ملايين شخص بالإيجاب.



وعندما فتحت "وول ستريت"، يوم الإثنين الماضي، كان سعر السهم قد انخفض وتراجعت قيمته منذ ذلك الحين.

وتبعا لذلك، باع ماسك الأسهم بسعرٍ أقل بكثير مما لو فعل قبل تغريدته، وبذلك خسر ماسك ملايين الدولارات من الأرباح غير المحققة.



كما كشفت وثائق أنّ رجل الأعمال بدأ بيع بعض هذه الأسهم على الأقل اعتباراً من 14 أيلول/سبتمبر الماضي، أي أنّه لم يتأثر بالاستطلاع.



وفي نهاية العملية ما زال إيلون ماسك يحتفظ، حسب الوثيقة، بـ 1,22 مليون سهم من تيسلا بالإضافة إلى 166,2 مليوناً أخرى في صندوق ائتماني بقيمة إجمالية قدرها 173 مليار دولار بسعر الإغلاق أمس الجمعة.