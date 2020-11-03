ماذا عن الأسعار الجديدة للخبز السياحي والكعك والصمون؟

اشتكى مواطنون في اللاذقية من ارتفاع أسعار الخبز العادي لدى المعتمدين لتصل الربطة الواحدة إلى 200 ليرة، على حين يتراوح سعر الخبز السياحي ما بين 700- 800 ليرة للربطة الواحدة.



وطالب مواطنون بوضع حد للعشوائية في مبيع الخبز العادي والسياحي، مشيرين إلى استغلال الأحياء التي لا يوجد فيها أفران للتلاعب بالسعر دون أي رقيب، إضافة لوصول سعر كيلو الكعك إلى 1200 ليرة والصمون 1100 ليرة.



في المقابل، صاحب أحد الأفران السياحية أكد ضرورة تعديل أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك والبيتيفور وإلا فمخبزه كما غيره قد يضطر للإغلاق في ظل المعاناة والخسائر التي يتكبدها مع ارتفاع مستلزمات الإنتاج.



وأضاف بالقول: حالياً لا يوجد أي هامش ربح في ربطة السياحي ما يستدعي وجود تعديل بسعرها بما يناسب ارتفاع أسعار المازوت الصناعي والطحين وأكياس النايلون، موضحاً أن هامش الربح سابقاً كان بحدود 20 ليرة للربطة الواحدة.



وبالعودة إلى عضو المكتب التنفيذي المختص بقطاع التموين علي يوسف الذي أكد متابعة الأسعار في السوق، مشيراً إلى دراسة قريبة لأسعار بيع الخبز لدى المعتمدين وفق المسافة بين الفرن ومكان بيع سواء في محال المعتمدين أم في الأكشاك.



ولفت يوسف إلى دراسة المكتب التنفيذي والجهات المعنية لأسعار الخبز السياحي والصمون والكعك، ليصار إلى إصدار نشرة جديدة سيتم الإعلان عنها يوم غدِ الثلاثاء.



من جانبه قال رئيس دائرة حماية المستهلك في اللاذقية أحمد زاهر : إن الدوريات التموينية تواصل عملها في متابعة عمليات البيع في السوق، مشيراً إلى تسجيل 4 ضبوط خلال الأسبوع الماضي فيما يخص المخابز السياحية 2 منها عدم إعلان عن السعر و2 لبيع كعك وصمون بأسعار زائدة.



وان نشرة الأسعار الجديدة التي ستصدر يوم غد الثلاثاء ستحدد أسعار الخبز السياحي والصمون والكعك ومواد أخرى بهدف لضبط الأسعار في السوق، كما أنها سوف تحديد سعر ربطة الخبز السياحي بـ800 ليرة، مقابل 1200 ليرة لكيلو الصمون و2000 ليرة لكيلو الكعك.