مادورو يكشف عن مخطط لاغتياله

كشف الرئيس الفنزويلي "نيكولاس مادورو" مساء أمس الثلاثاء، عن مخطط لاغتياله خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة التي جرت في البلاد.



وأشار مادورو إلى أنه "غيّرت مركز الاقتراع الخاص بي لأنه كانت هناك معلومات عن مخطط لاغتيالي"، مضيفاً أن "مصدراً استخباراتياً كولومبياً موثوق جداً أفادني بأن الاغتيال قد خطط ليكون مباشرة وبالبث الحي".



الرئيس الفنزويلي أشار إلى أن "التخطيط للاغتيال جرى بمشاركة الرئيس الكولومبي إيفان دوكي".



جدير بالذكر، أن الرئيس الفنزويلي كان قد نجا من محاولة اغتيال في 6 آب عام 2018، حيث قدمت فنزويلا طلباً رسمياً حينها إلى الولايات المتحدة لتسليمها مواطناً فنزويلياً يشتبه في أنه العقل المدبر لمحاولة اغتيال الرئيس نيكولاس مادورو.



كما أصدرت المحكمة العليا الفنزويلية أمراً باعتقال رئيس البرلمان الفنزويلي السابق والمعارض خوليو وبورخيس الذي اتهمه مادورو بالوقوف وراء محاولة اغتياله.