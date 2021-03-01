ما هو الأوكسيتوسين ؟ و لماذا يسمى الأوكسيتوسين بهرمون الحب ؟

أطلق على نطاق واسع اسم هرمون الحب، وقد سمي الاوكسيتوسين بالعديد من الأسماء الأخرى مؤخرا مثل : هرمون العناق، عناق الكيميائية ، هرمون النعيم منذ بدأ الباحثون للكشف عن آثاره على السلوك، بما في ذلك دوره في الحب، إضافة إلى الوظائف البيولوجية في الإنجاب لدى الأناث .



هرمون الحب.





ما هو الأوكسيتوسين، وماذا يفعل؟



الأوكسيتوسين هو هرمون يتم تصنيعه في الدماغ، في منطقة ما تحت المهاد ، ويتم نقلها وافرازة بواسطة الغدة النخامية، والتي تقع في قاعدة الدماغ . كيميائيا يعرف بأسم تساعي البيبتيد (يحتوي على تسعة من الأحماض الأمينية)، وبيولوجيا هو يعمل على حد سواء باعتباره هرمون كناقل عصبي في الدماغ . افراز الأوكسيتوسين من الغدة النخامية يعمل على تنظيم وظيفه الإنجاب لدى الإناث والتي تشمل الولادة ،الرضاعة الطبيعية.



يتم افراز الهرمون أثناء المخاض بحيث يزيد من انقباضات عضلات الرحم، وبعبارة أخرى ، فإنه يزيد من حركية الرحم. يتم تحفيز افراز الأوكسيتوسين من قبل اتساع عنق الرحم والمهبل أثناء المخاض ، وبدوره يزيد هذا التأثير من قبل الانقباضات المتتالية .



يتلخص الدور الرئيسي للالأوكسيتوسين من قبل ورقة بحثية من المتخصصين في الولادة وأمراض النساء نافنيت ماجون وسانجاي كالرا : “افراز كميات كبيرة من الاوكسيتوسين أثناء المخاض ، وبعد التحفيز من الحلمات، وهو ميسر للولادة والرضاعة الطبيعية.”



الرضاعة الطبيعية :



التحفيز الناتج من الحلمات يساعد على افراز الأوكسيتوسين والحليب . باحثون آخرون يلخصون الأهمية الإنجابية من الأوكسيتوسين بالقول إنه “يخدم استمرار انتشار الأنواع ” مضيفا أنه من خلال تطور وتوسع في “ذخيرة الحفاظ على الدور المركزي في الجوانب الأكثر تعقيدا في السلوك الإنجابي . لهذه الأسباب، فإننا ندعو الأوكسيتوسين الميسر العظيم للحياة ” الأوكسيتوسين يستخدم كدواء وصفة طبية ، وكما هو معروف تجاريا بإسم Syntocinon يصف الاطباء الأوكسيتوسين لبدء تقلصات الولادة أو تعزيزها أثناء المخاض. كما انها تستخدم للحد من النزيف بعد الولادة .



آثار الأوكسيتوسين على العاطفة :



يتم تحريرها الأوكسيتوسين في مجرى الدم لإنتاج الآثار الكلاسيكية على الرحم والثدي ، ولكن يتم تحريرها أيضا من مناطق محددة من الدماغ و التي تشارك في السلوكيات العاطفية والمعرفية والاجتماعية . ان الأوكسيتوسين قد جذب الانتباه الشديد بعد اكتشاف ان له مجموعة مذهلة من الوظائف السلوكية .



إنغا نيومان ، يقول إن هرمون الأوكسيتوسين له تأثير على “السلوكيات الاجتماعية والاستجابات العاطفية التي تساهم في :



1- الاسترخاء

2- الثقة

3- الاستقرار النفسي.



ومع ذلك، يشير استعراض آخر أنه هرمون لا يصرف وحده في كيمياء الحب، ولكن هو “واحد فقط من عناصر هامه من نظام كيميائي عصبي معقد يسمح للجسم على التكيف مع الأوضاع بالغة الحساسية ” كان الأوكسيتوسين محور البحث في علم الأحياء من الحب. وقد بدا استعراض آخر أيضا باحثا عن الآثار العامة من الأوكسيتوسين التي يجري تفسيرها .



البحث العلمي لديه القدرة على كشف كمية الأوكسيتوسين المحددة في الدماغ لتعديل السلوك الاجتماعي، بما في ذلك الآثار المترتبة على الرعاية الأمومية والعدوان، والترابط بين الزوجين، والسلوك الجنسي، والذاكرة الاجتماعية . الأوكسيتوسين في الدماغ أيضا يقلل من استجابات التوتر، بما في ذلك القلق – ولقد أثبت هذه الآثار انه مزيل للقلق في عدد من الدراسات والابحاث .



وقد نشرت واحدة من الدراسات ما يسمى “هرمون الحب” في عام 2012، وفحص مستويات الأوكسيتوسين في عشاق جدد في شعب واحد. وجد أن هناك مستويات عالية من هذا الهرمون في المراحل الأولى من اللحظات الرومانسية ، وتظل مستمرة لمدة ستة أشهر . والعلماء مشغولون في اختبار الآثار السلوكية للالأوكسيتوسين ودورها في المشاعر الإنسانية.



التطورات الأخيرة حول آثار الأوكسيتوسين على العاطفة :



الأوكسيتوسين: هذا هرمون الزواج الأحادي ؟ هذه الدراسة، التي نشرت في مجلة PNAS في نوفمبر تشرين الثاني عام 2013، لقد تم الفحص بالاشعة على المخ للرجال الذين تلقوا الأوكسيتوسين أو تلقوه بشكل وهمي عن طريق رذاذ الأنف. وقد وجد ارتباط الأوكسيتوسين مع تنشيط مراكز المكافأة في عقول الرجال ، وبمشاعر أكبر في جاذبية شركائهم من النساء .



مستويات الأوكسيتوسين العالية المفرطة تؤدي إلى التأثير على مشاعر الآخرين .



صدر في يناير عام 2014، في دراسة أن الناس في العاطفة تلقي رذاذ الأنف الأوكسيتوسين الذي يؤثر على تعبيرات الوجه و العواطف لدى الآخرين بشكل مكثف .



الأوكسيتوسين يجعلك تشعر انك أكثر انفتاحا على الخارج. في دراسة بحثية في علم الادوية النفسية عام 2011 ان الأوكسيتوسين يحسن التصور الذاتي في المواقف الاجتماعية ، و تضخيم سمات الشخصية مثل الدفء والثقة والإيثار والانفتاح .





الهرمون الذي يسمح لنا أن نحب قد يشجعنا أيضا على الكذب. وكان هذا في دراسة 2014 وجدت ان المشاركين الذيت تعرضوا الى الأوكسيتوسين هم أكثر عرضة للكذب لمصلحة المجموعة .





افراز الأوكسيتوسين أثناء ممارسة الجنس :



في كل من الرجال والنساء، الجماع يحفز الافراج عن الأوكسيتوسين، التي لها دور في الانتصاب والنشوة الجنسية . لا يفهم السبب في ذلك تماما، ولكن في النساء، يزيد من حركة الرحم لتساعد على حركية الحيوانات المنوية ووصولها الى تخصيب البويضة .ويعتقد بعض الباحثين ان الأوكسيتوسين يلعب دورا في النشوة الجنسية، ويقترح وجود علاقة بين تركيز الأوكسيتوسين وشدة النشوة الجنسية .





الأوكسيتوسين كعلاج محتمل للأمراض النفسية :



بعد العديد من الابحاث وجد ان الأوكسيتوسين يمكن أن يساعد الأشخاص الذين يعانون من الاضطرابات مثل التوحد .



البحوث التي كشفت عن التأثيرات المفيدة للأوكسيتوسين في ازالة القلق ، ومفيد للإغاثة، والاستنساخ، والحب ” هي ما قادت العلماء لوصفه بأنها واحد من “أنظمة معدل العصبية الواعدة في الدماغ لتدخل العلاج النفسي وعلاج العديد من الأمراض النفسية، على سبيل المثال الرهاب الاجتماعي، مرض التوحد، واكتئاب ما بعد الولادة ”



في ورقة بحثية أخرى، اعتبارا من عام 2011، فإنه تم استنتاج ما يلي :



“الأوكسيتوسين هو الاستخدام المحتمل في تعزيز الرفاهية الشخصية والفردية، ويمكن الحصول على مزيد من التطبيقات في الاضطرابات العصبية والنفسية، وخاصة تلك التي تتميز بالخوف المستمر، السلوك المتكرر، وانخفاض الثقة وتجنب التفاعلات الاجتماعية ”



التطورات الأخيرة على الأوكسيتوسين كعلاج محتمل :



الأوكسيتوسين ينشط مناطق دماغية “الاجتماعية” في الأطفال الذين يعانون من التوحد. دراسة بحثية تضم 17 طفلا يعانون من اضطرابات طيف التوحد، الذي نشر في ديسمبر كانون الاول عام 2013، استخدمت أسلوب التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لمعرفة الفروق التي أنشأها الأوكسيتوسين في الدماغ على ردود الافعال الاجتماعية وغير الاجتماعية.