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مئة بالمئة نسبة إشغال خمسة قطاعات في عدرا الصناعية

وصلت نسبة الإشغال في المقاسم الصناعية بالقطاعات الخمسة الأولى في عدرا الصناعية إلى مئة بالمئة.

وأوضح معاون مدير مدينة عدرا الصناعية المهندس مدين نصرة لمندوبة سانا أن إدارة المدينة بصدد تخديم منطقة جديدة في القطاع السابع لطرحها للاستثمار كمقاسم صناعية.

وتضم مدينة عدرا الصناعية حاليا 1100 منشأة صناعية عاملة و3 آلاف منشأة قيد البناء حسب نصرة الذي أشار إلى أن العمل جار بوتيرة عالية ومنتظمة لاستكمال البنى التحتية للمناطق القديمة في المدينة الصناعية وتلبية الحاجة الملحة للصناعيين مع تخصيص 11 مقسماً للصناعيين لإحداث أبنية سكنية خاصة بالعمال.