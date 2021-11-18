ليبيا.. إحالة بيانات 10 مرشحين للرئاسة إلى النائب العام والمباحث الجنائية والجوازات

أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بليبيا إحالة القائمة الأولى من طلبات المتقدمين للترشح للرئاسة لكل من النائب العام وجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للجوازات والجنسية.



وتضمنت القائمة الأولى من طلبات المواطنين المتقدمين للترشح لانتخاب رئيس الدولة، بيانات 10 مرشحين.



وقالت المفوضية في بيان، اليوم الخميس، إن "إحالة هذه الأسماء إلى الجهات المختصة "عملا بالقانون رقم (1) لسنة 2021 بشأن انتخاب رئيس الدولة وتحديد صلاحياته وتعديلاته الذي يشترط على المرشح (ألا يكون محكوما عليه نهائيا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة)، و(ألا يحمل جنسية دولة أخرى عند ترشحه)".



وأوضحت أن هذا الإجراء "في إطار حرص المفوضية على تطبيق القانون، والتأكد من توفر شروط الترشح في الطلبات المقدمة بهدف إضفاء المزيد من الشفافية على إجراءات العملية الانتخابية".



وأعلنت المفوضية في وقت سابق من اليوم الخميس، على نحو رسمي أن عدد المرشحين إلى الانتخابات الرئاسية 15 مرشحا حتى أمس الأربعاء، حسب قائمة أعلنتها المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وخلت من النساء.



ويعد قبول طلبات الترشح بمقرات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات "قبولا مبدئيا، أي تسلم للطلب فقط"، حسب المفوضية، التي أوضحت إجراءها تدقيقا في البيانات وإحالة الملفات إلى الجهات المختصة للنظر في صحتها من عدمه، ثم إعلان القوائم الأولية لفتح باب الطعون، وعند استكمال هذه المرحلة تعلن المفوضية القوائم النهائية وهي أسماء المرشحين التي ستضمن في ورقة الاقتراع.



المصدر: "بوابة الوسط"