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لهذا السبب الصادم يتم تصميم نوافذ الطائرات بشكل بيضوي

لهذا السبب الصادم يتم تصميم نوافذ الطائرات بشكل بيضوي

إذا كنت قد سافرت جواً، فيجب أن تكون قد رأيت ذلك دائماً وعلى جميع الطائرات، فالنوافذ دائرية أو بيضاوية، هذا التصميم ليس من قبيل الصدفة الإطلاق ويتم اختياره بطريقة دائرية من أجل زيادة سلامة وصحة الركاب.

ومن الجدير بالذكر أن البشر لم يكن لديهم هذه المعرفة منذ البداية، وأن المركبات الجوية كانت تحتوي على نوافذ مربعة في الماضي وبالضبط في الخمسينيات، وبعد البحث في تحطم هذه الطائرات، وجدوا أن السبب هو شكل نوافذها.
 لقد كانت الإطارات الرباعية الزوايا للنوافذ عرضة للضغط الكبير للغاية وزادت من احتمالية تصدع النوافذ وانكسارها.

وعلى العكس من ذلك، فإن استدارة إطارات النوافذ تساعد على تبديد الضغط حولها، لذلك لا يوجد ضغط جوي هائل على زجاج النوافذ بهذا الشكل حيث تكون محدبة قليلاً.

ومن الجيد أن تعرف أنه عندما تحلق الطائرة في السماء، ينخفض ضغط الغلاف الجوي الخارجي وتوازن التربو وقوة الجر.

وكلما زاد ارتفاع الجهاز، زاد الضغط الداخلي للمقصورة، مما يؤدي إلى اختلاف ملحوظ في الضغط داخل وخارج المقصورة، وهذا يمكن أن يؤدي إلى فتح جسم الطائرة إذا كانت النوافذ مربعة فتفقد توازنها وبالتالي حدوث موقف خطير قد يؤدي إلى سقوط الطائرة.