لحل أزمة النقل بدمشق وريفها ...عرض صيني للنقل بالقطارات الكهربائية
تقدمت شركة CRCC الصينية بعرض لتنفيذ وتمويل واستثمار مشروع النقل بقطارات الضواحي الكهربائية والذي يساهم في حل أزمة النقل بين دمشق و ريفها ، و يخفف العبء عن الدولة بسبب كلفته العالية جداً ، و تدرس مؤسسة الخط الحجازي هذا العرض حالياً .
و بحسب خطة تتبع الإنتاج لمؤسسة الخط الحديدي الحجازي يعتبر هذا المشروع الصديق للبيئة من أهم الحلول لأزمة النقل في مدينة دمشق وضواحيها ، وقد كانت مؤسسة الخط الحديدي الحجازي بدأت بتطوير شبكتها الواقعة ضمن مدينة دمشق في العام 2001 بتنفيذ أنفاق القطارات ( نفق القدم – الحجاز ونفق الحجاز – جسر الشيراتون ) ووصلت نسبة تنفيذ الأنفاق الى 70 % قبل توقف الأعمال عام 2011 بسبب الأحداث في سورية .
وتبرز أهمية المشروع بأن موقع الشبكة بمحاورها الثلاث القائمة ، إضافة الى محور دمشق – مطار دمشق الدولي منذ العام 2007 ينسجم مع الدراسات الإقليمية لمدينة دمشق ومحيطها الحيوي من حيث غزارات النقل من وإلى مدينة دمشق عبر المحاور التالية ( محور دمشق محطة الحجاز – محطة القدم – السيدة زينب – مدينة المعارض – الغزلانية – مطار دمشق الدولي بطول 30 كم ، ثانياً - دمشق محطة الحجاز – محطة القدم – الكسوة – وصولا الى الجامعات في غباغب بطول 45 كم ، المحور الثالث - محطة الحجاز - القدم -داريا – المعضمية – قطنا بطول 27 كم والمحور الرابع محطة الحجاز - دمر قدسيا - الهامة بطول 13 كم