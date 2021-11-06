لجنة وزارية تتابع تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية بدير الزور

جالت اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة الواقع الخدمي والتنموي في دير الزور اليوم على عدد من المشاريع التي يتم تنفيذها.



واطلعت اللجنة برئاسة وزير النفط والثروة المعدنية المهندس بسام طعمة يرافقه وزير الدولة لشؤون الاستثمار محمد فايز البرشة على الواقع الخدمي والمعيشي وحركة الأسواق في مدينة الميادين وأعمال الصيانة وتعزيل الأقنية الرئيسية في مشروع القطاع الثالث للري الحكومي بريف دير الزور الشرقي ومشروع صيانة المسلخ البلدي بحي الصناعة ومشروع إعادة تأهيل جسر البعث وتأهيل المشفى الوطني ومشروع استبدال شبكة الصرف الصحي في حي الحميدية وأعمال تأهيل الطريق الممتد من جامع المفتي لغاية جسر البعث ومشروع تأهيل كورنيش السيد الرئيس.



وذكر رئيس مجلس المدينة ثائر العلي أن معظم سكان المدينة عادوا إلى منازلهم وأعمالهم حيث يبلغ عددهم حاليا أكثر من 130 ألف مواطن وتم توفير كل الخدمات الأساسية لهم وتفعيل الدوائر الحكومية ويجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية التي تتعلق بإزالة الأنقاض وإعادة تأهيل المدارس والمشافي وشبكات الصرف الصحي والشوارع والحدائق والساحات لتلبية احتياجات العودة المتزايدة للأهالي.



وأوضح مدير التربية جاسم الفريح أن عدد المدارس المفتتحة في منطقة الميادين بلغ 62 مدرسة لكل المراحل تضم أكثر من 22 ألف طالب وطالبة ويجري العمل حالياً على تأهيل 5 مدارس ستدخل في الخدمة قريباً.



وأشار مدير المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي المهندس ربيع العلي إلى أن العمل يجري حالياً على صيانة الأقنية الرئيسية والفرعية وتعزيل قناة الوارد المائي في القطاعين الثالث والخامس على اعتبار أننا حالياً في فترة توقف الري بين الموسمين الصيفي والشتوي لافتاً إلى أن انخفاض الوارد المائي نتيجة انخفاض منسوب نهر الفرات تطلب اتخاذ عدة إجراءات منها عمليات التعزيل والعمل ضمن المقنن المائي على الحقول للتوافق بين كميات المياه والخطة الزراعية، وتركيب آبار صرف وتعزيل المصارف المائية مشيراً إلى أن كوادر المؤسسة تعمل بكامل طاقتها لتأمين مياه السقاية للأراضي المشمولة بالري في القطاعين الثالث والخامس اللذين يرويان نحو 15 ألف هكتار من الأراضي الزراعية بريف المحافظة الشرقي.



شارك في الجولة محافظ دير الزور فاضل نجار وعدد من أعضاء مجلس الشعب.