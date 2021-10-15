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قوات الاحتلال تمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى

منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الفلسطينيين من الوصول إلى المسجد الأقصى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال زادت حواجزها في محيط الأقصى وعرقلت وصول حافلات تقل المئات من الفلسطينيين القادمين من مدن وبلدات الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48 ومنعت العشرات من دخول المسجد ما دفعهم لأداء صلاة الفجر في ساحة باب العمود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وتصعد قوات الاحتلال ممارساتها العدوانية بحق الفلسطينيين في الأقصى من خلال توفير الحماية للمستوطنين لاقتحامه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليه واعتقالهم وإبعادهم عن المسجد في محاولة لفرض أمر واقع بخصوص تهويد الحرم القدسي والسيطرة عليه.