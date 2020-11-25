قلة الطلب تخفض سعر الفروج

كشف عضو لجنة مربي الدواجن حكمت حداد بأن سعر مبيع الفروج الحي انخفض اليوم ووصل سعر الكيلو منه في المدجنة لحدود 2300 ليرة بعد أن كان قبل أسبوع بحدود 2700 ليرة.



وأرجع حداد سبب انخفاض سعر الفروج لقلة الطلب عليه حالياً وذلك على الرغم من ارتفاع تكاليف إنتاج الفروج من تدفئة وأعلاف وغيرها.



وتوقع حداد أن يخرج العديد من المربين عن الإنتاج خلال الأشهر القليلة القادمة نتيجة ارتفاع تكاليف التدفئة وغلاء أسعار المازوت إضافة لارتفاع أسعار الأعلاف.



ولفت إلى أن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال الأيام القليلة الماضية حيث وصل سعر طن الذرة الصفراء لحدود 750 ألف ليرة وتجاوز سعر طن فول الصويا 1.2 مليون ليرة، متوقعاً أن يواصل فول الصويا ارتفاعه وأن يصل لحدود 1.5 مليون ليرة نتيجة ارتفاع سعره عالمياً، لافتاً إلى أنه بمجرد ارتفاع سعر الصرف قام تجار الأعلاف برفع أسعار الأعلاف على الرغم من وجودها لديهم في المستودعات وعدم استيرادها.



