قسد تطلق النار على المدنيين في ريف دير الزور واغتيالات في صفوفها

داهمت “قوات سوريا الديمقراطية -قسد” المعابر المائية من جهة قرى وبلدات “حوايج البو مصعة” و”زغير جزيرة” شمال غرب ديرالزور ، وأطلقوا الرصاص بشكل مباشر باتجاه المدنيين ما أدى إلى مقتل شاب وسط حالة توتر سادت عموم قرى وبلدات هذا الريف.



وتعتبر حملات مداهمات لـ “قسد” تستهدف المعابر المائية من جهة ريف ديرالزور الشرقي والشمالي الغربي أمر يومي، حيث تستهدف”قسد” العبارات النهرية والتي يستخدمها الأهالي في عملية التنقل بين ضفتي نهر الفرات كونها الوسيلة الوحيدة الموجودة بعد أن استهدف “التحالف الدولي” والذي تقوده امريكا كافة الجسور والتي تربط ضفتي نهر الفرات.



من جهة أخرى، سُجّل خلال الساعات الماضية مقتل عنصرين من “قسد” برصاص عناصر مجهولة يعتقد بأنه تابعة لتنظيم “داعش” على الطريق الخرافي الواصل بين محافظة الحسكة وديرالزور من الجهة الشمالية لديرالزور .



فيما سجل مقتل شخص يدعى “أبو جميلة” في قرية “الزر” بريف ديرالزور الشرقي وهو أحد عناصر تنظيم “داعش” السابقين وبعدها انضم إلى صفوف “قسد” ثم انشق عن “قسد” مجدداً ، ليتبنى فيما بعد تنظيم “داعش” عملية قتل “أبو جميلة”.



وفي المنطقة ذاتها، أصدر مجلس المنطقة الغربي في مجلس ديرالزور المدني التابع لـ “قسد” تعميماً بفرض حظر جزئي في قرى وبلدات الريف الغربي من الساعة الواحدة ظهراً وحتى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي، وذلك بدءاً من تاريخ 30 تشرين الأول الحالي، ولغاية 11 تشرين الثاني، بعد أن ارتفع عدد الإصابات بفايروس “كورونا”.



أثر