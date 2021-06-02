قريبا: تويتر يطلق ردود فعل “إيموجى” على التغريدات

يخطط تويتر لإجراء أحد أكبر التغييرات على واجهة المستخدم الخاصة به في تاريخه من خلال إضافة ردود أفعال الإيموجى على غرار فيسبوك، وتعمل الشبكة الاجتماعية على 5 ردود أفعال محتملة للتغريدات: “الإعجاب” و”الابتهاج” و”التفكير” و”الحزن” و”الضحك”، لاستكمال إمكانية إعادة التغريد الحالية.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن جين مانشون وونغ باحثة التطبيقات ومقرها في هونج كونج، كشفت عن هذه المعلومات، ويمكن لمستخدمي تويتر حالياً فقط الضغط فوق رمز القلب للإعجاب والإشارة إلى موافقتهم على تغريدة، إضافة إلى الضغط فوق إعادة التغريد.



وغردت ونج بلقطة شاشة لما يمكن أن تبدو عليه الخيارات الخمسة، على الرغم من أن 3 منها تحتوي على نفس العنصر للرموز التعبيرية ذات القلب الأحمر، مما يشير إلى أن الرموز التعبيرية نفسها لم يتم الانتهاء منها بعد.



ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم تويتر، “نحن دائماً نستكشف طرقاً إضافية للناس للتعبير عن أنفسهم في المحادثات التي تجري على تويتر”.



وعلى الرغم من أن تويتر، يميل في العادة إلى أن يكون شديد الوضوح بشأن أي ميزات قادمة قيد التطوير، لن يؤكد أو ينفي التغيير، ومن المحتمل أن تكون تفاعلات الرموز التعبيرية على غرار فيسبوك قيد التطوير بالفعل في تويتر، ولكن لن يتم نشرها أبداً.



الجدير بالذكر أن تويتر يعمل حالياً أيضاً على Twitter Blue، وهي خدمة اشتراك شهري مقابل 2.49 جنيه إسترليني أو 2.99 دولار.



