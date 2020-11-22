فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين خلفاً للمعلم

أصدر الرئيس بشار الأسد المرسوم رقم 322 القاضي بتسمية الدكتور فيصل المقداد وزيراً للخارجية والمغتربين، خلفاً للوزير الراحل وليد المعلم.



وأصدر الرئيس الأسد المرسوم 323 بتاريخ 22 تشرين الثاني الجاري القاضي بتسمية الدكتور بشار الجعفري نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.



ونقل الرئيس الأسد السفير بسام الصباغ إلى الوفد الدائم في نيويورك واعتماده مندوباً دائماً للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك.



وكان توفي وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم في السادس عشر من تشرين الثاني الحالي عن عمر يناهز 79 عاماً.