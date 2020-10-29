فريق أطباء سوري يقوم بصيانة أهم جهاز لمرضى العيون بمشفى الباسل

أدخلت الهيئة العامة لمشفى الباسل في طرطوس جهازاً جديداً يقدم الخدمات الكبيرة لمرضى العيون بعد تعطله سنوات, وهو جهاز قاطع الزجاجي والشبكية، ويعد وجود مثل هذه الأجهزة في المشافي الحكومية نقلة نوعية في خدمة المرضى نظراً للتكاليف العالية لهذه العمليات في القطاع الخاص, والتي قد تتجاوز المليون ليرة للعملية الواحدة وتم إصلاحه مؤخراً بجهود كبيرة من الخبرات المحلية في المشفى, وعلى رأسهم الدكتور إسكندر عمار- مدير الهيئة العامة لمشفى الباسل, والدكتور شهاب محمد- رئيس شعبة العينية في المشفى.



ويعد هذا الجهاز من الأجهزة المهمة جداً, كما قال الدكتور شهاب محمد, ويعد من الأجهزة المتطورة جداً التي دخلت في مجال الجراحة العينية فبوجوده نستطيع إجراء عمليات انفصال الشبكية بالطرق الحديثة مع إجراء حقن غاز أو زيت السيليكون، كما يستخدم في علاج الساد الولادي, والاستخدام الأهم لهذا الجهاز والأكثر شيوعاً في اعتلالات الشبكية السكرية في مراحلها المتقدمة ووجود الأغشية على الشبكية فهو يقدم علاجاً سحرياً في هذه الحالات.



وأضاف: يحتوي هذا الجهاز على «إندو ليزر» لإجراء تخثير للأوعية النازفة في الشبكية, وهذه ميزة رائعة لأنها من ضمن كتلة الجهاز وهي نقلة نوعية لمثل هذه الأجهزة إضافة لوجود جهاز« فاكو» ضمن كتلة الجهاز أيضاً لإجراء عمليات الساد, وزرع العدسات المطوية بالطرق الحديثة التي لا تحتاج أي قطب جراحية، وميزة «الفاكو» أنه من النوع البارد الذي لا يسبب حروقاً أثناء العمل الجراحي, إضافة إلى أن وجود هذا الجهاز يرفع المستوى العلمي للمشفى ويفتح آفاقاً جديدة للزملاء لتحصيل مستوى أفضل في مجال اختصاصهم ويفتح آفاقاً جديدة لإجراء المزيد من العمليات النوعية في المشفى, ما يخفف العبء على المرضى, نظراً للتكاليف العالية لهذه العمليات في القطاع الخاص, وقد أقيمت دورة تدريبية في الهيئة على الجهاز وتم إجراء بعض العمليات الجراحية عليه.





تشرين