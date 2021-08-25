غرام الذهب يقفز 3 آلاف ليرة في السوق السورية

شهدت البورصات العالمية أمس المزيد من الإقبال على الملاذ الآمن الذي هو الذهب ما أدى ازيادة الضغط نحو ارتفاع السعر العالمي له ليبلغ سعر الأونصة العالمية اليوم 1802 دولار، بينما بلغ سعر الأونصة الذهبية السورية ملايين و 434 ألف ليرة سورية بارتفاع قدره 2% عن سعر البارحة .



وقد قفز الغرام عيار 21 قيراط بقيمة قدرها 3 آلاف ليرة سورية ليصبح 166 ألف ليرة سورية ، بينما سجل الغرام عيار 18 قيراط سعراً قدره 142 ألف ليرة سورية و 286 ليرة سورية .



هذا ولم يزل سعر الليرة الذهبية السورية عيار 21 قيراط عند مليون و 408 ألف ليرة سورية ، أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد ارتفعت بنحو 400 ألف ليرة سورية ليبلغ سعرها مليون و 504 ألف ليرة سورية ، والليرة الرشادية فقد سجلت هي الأخرى سعراً بلغ مليون و 258 ألف ليرة سورية .



وفي أسعار الفضة فقد وصل سعر غرام الفضة الخام إلى 16 ألف ليرة سورية .