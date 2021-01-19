غارات جوية على منطقة جرف الصخر بالعراق.. من استهدفت ؟

أفادت وسائل إعلام عربية عن غارات جوية شنها طيران أمريكي، استهدفت مقرات لفصائل عراقية، في منطقة جرف الصخر جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.



وبحسب المصادر، فإنّ الغارات نفدتها مقاتلات إف -16 الأمريكية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المواقع المستهدفة، وسماع دوي انفجارات متعددة في المنطقة.



في المقابل، قالت مصادر إعلامية عراقية إن "القصف استهدف مقر تابع للجيش العراقي تسبب بارتقاء تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10".



من جانبها نفت القيادة الأمريكية الوسطى علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق، بحسب ما نقل موقع "الحرة"، في حين ذكر نشطاء على موقع تويتر، أن الغارات تزامنت مع تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يتحدث فيها عن حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد قبل سنتين، من قبل مناصرين لفصائل عراقية، مدعومة من إيران.



وتأتي الغارات الجوية في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية إجراءات أمنية في العاصمة بغداد، لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وذلك بعد استهدافها بصواريخ خلال الفترة الماضية.