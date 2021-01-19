الخارجية تنفي أية لقاءات سورية إسرائيلية
“الجيش التركي” ينصب برج مراقبة على مشارف “M4” قرب عين عيسى
لافروف:لانريد أن تستخدم الأراضي السورية ساحة للمواجهة الإيرانية الإسرائيلية‏
روسيا ترسل حوالي 300 عسكري إلى سوريا لتعزيز المواقع المشتركة
جيمس جيفري يكشف هدف الدعم الأمريكي للغارات الاسرائيلية على سوريا
شهداء من الجيش في هجوم مسلح على أحد حواجزه جنوب البلاد
هذا ما قاله خليفة ميركل عن الرئيس الأسد
أمريكا و"قسد".. شاحنات محملة بالقمح من الحسكة إلى العراق؟
بعد اشتباكات دامية.. اتفاق صلحي بين العشائر المتنازعة في درعا
القوات المسلحة العراقية: نعمل بجدٍ ومثابرةٍ لمسك الحدود مع الجانب السوري
أحدها قطع توريدات النفط إلى مناطق الحكومة السورية.. شروط أمريكية على “قسد” قبيل استلام “بايدن”
“سرية أنصار أبو بكر” للجيش التركي: “جهزوا نعوشكم واحفروا قبوركم”
مواجهات بين أكبر فصيلين مسلحين تابعين لتركيا بسبب “الدعارة”
افتتاح “معبر الصالحية” بين مناطق الدولة وقسد.. ممر إنساني، ولكن؟
ترامب يقر ضم “إسرائيل” لعمليات القوات الأمريكية في الشرق الأوسط

غارات جوية على منطقة جرف الصخر بالعراق.. من استهدفت ؟

أفادت وسائل إعلام عربية عن غارات جوية شنها طيران أمريكي، استهدفت مقرات لفصائل عراقية، في منطقة جرف الصخر جنوب غرب العاصمة العراقية بغداد.

وبحسب المصادر، فإنّ الغارات نفدتها مقاتلات إف -16 الأمريكية، ما أسفر عن وقوع شهداء وجرحى في المواقع المستهدفة، وسماع دوي انفجارات متعددة في المنطقة.

 في المقابل، قالت مصادر  إعلامية عراقية إن "القصف استهدف مقر تابع للجيش العراقي تسبب بارتقاء تسعة جنود وجرح ما لايقل عن 10".

من جانبها نفت القيادة الأمريكية الوسطى علمها بتنفيذ أي غارات جوية في العراق، بحسب ما نقل موقع "الحرة"، في حين ذكر نشطاء على موقع تويتر، أن الغارات تزامنت مع تغريدة لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، يتحدث فيها عن حادثة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد قبل سنتين، من قبل مناصرين لفصائل عراقية، مدعومة من إيران.

وتأتي الغارات الجوية في وقت تتخذ فيه السلطات العراقية إجراءات أمنية في العاصمة بغداد، لتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية، وذلك بعد استهدافها بصواريخ خلال الفترة الماضية.