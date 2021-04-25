غاب عن عمله 15 عام، وقبض 538 ألف يورو

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية إن موظفاً يبلغ من العمر 67 عاماً يعمل في إحدى مستشفيات إيطاليا بقي يتقاضى راتبه بانتظام طيلة 15 عاماً، في حين أنه لم يؤد عمله على الإطلاق.



وقدر إجمالي الرواتب التي استلمها هذا الموظف بحةالي 538 ألف يورو.ويشتبه أن هذا الموظف المتهرب قد هدد مديرة المستشفى، عندما أرادت أن تكتب تقريرا عن عدم حضوره إلى العمل لتتقاعد المديرة بعد ذلك ويتخلص الموظف من المحاسبة، ولم يجر التدقيق بشأن حضوره بعد ذلك، كما لم يتحرك قسم الموارد البشرية إزاء الأمر.



ولكن الموظف يواجه عدة تهم أمام القضاء الآن منها إساءة استخدام المنصب، إضافة إلى ممارسة التزوير بينما يجري التحقيق مع 6 مسؤولين يشتبه في أنهم غضوا الطرف عن هذا الغياب.