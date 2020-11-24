عوائل سورية تنزح من بلدة لبنانية تحت وقع التهديد

شهدت بلدة بشري في شمال لبنان حركة نزوح لبعض العوائل السورية خشية من أعمال انتقامية وتهديدات، بعد مقتل أحد أبناء البلدة على يد سوري، بحسب ما تداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأعلن الجيش اللبناني في تغريدة على موقع "تويتر"، عن تسيير دوريات راجلة ومؤللة في بشري لإعادة الهدوء إلى المنطقة بعد التوتر الذي سادها في أعقاب قيام أحد الأشخاص من التابعية السورية بإطلاق النار على المواطن جوزيف طوق، إثر إشكال فردي بينهما ما أدى الى مقتله.



وأشار الجيش إلى أن القاتل عمد إلى تسليم نفسه لقوى الأمن الداخلي وبدأت التحقيقات بالحادث.



وكانت حالة من الغضب انتابت أهالي البلدة بعد العثور على طوق مصاباً بطلق ناري على طريق الأرز بشري.



وعمد أهالي البلدة التي تعدّ معقلاً سياسياً لحزب القوات اللبنانية إلى إغلاق الطرقات وطرد السوريين من منازلهم بعد إحراق عدد منها، في رد فعل على الحادثة.