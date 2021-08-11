علامات رئيسية يمكن أن تكشف عن نقص المغنيسيوم في الجسم

يعرف المغنيسيوم بأنه معدن ضروري لصحتنا لأنه يساعد على أداء المئات من الوظائف المهمة في الجسم، مثل تحويل الطعام الذي نتناوله إلى طاقة، والحفاظ على قوة العظام.



ويعد المغنيسيوم رابع أكثر المعادن وفرة في جسم الإنسان، إلا أنه لا يمكن للجسم الحصول على هذا المعدن لوحده بل يحتاج الى نظام غذائي معين للحصول عليه. ويمكن أن يجعلنا ذلك لا نحصل على الكميات الكافية من هذا العنصر المعدني، ما يسبب مشاكل صحية.



ما هي علامات نقص المغنيسيوم؟



يمكن أن يسبب نقص المغنيسيوم عدة أعراض مختلفة، ويجب مناقشة أي أعراض مع الطبيب.



ووفقا لموقع Cleveland Clinic الإلكتروني، أوضح ناوكي أوميدا، طبيب متخصص في الطب التكاملي، كيف أن التعب غالبا ما يكون من أولى علامات نقص المغنيسيوم.



وقال الدكتور أوميدا: "التعب من أولى علامات نقص المغنيسيوم في كثير من الأحيان. وقد تلاحظ أيضا تشنجات عضلية أو ضعفا أو تصلبا. وفقدان الشهية والغثيان من الأعراض الشائعة الأخرى في المراحل المبكرة. ومع ذلك، قد لا تلاحظ أي أعراض على الإطلاق في البداية".



وأضاف: "قد يكون من الصعب تشخيص نقص المغنيسيوم. يمكن أن تشير العديد من الأعراض الأولية إلى مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية الأخرى".



وبحسب موقع Healthline الصحي، تشمل الأعراض التي قد تشير إلى نقص المغنيسيوم ما يلي:



- تشنجات العضلات



- اضطرابات الصحة العقلية



- هشاشة العظام



- التعب وضعف العضلات



- ضغط دم مرتفع



- أزمة



- اضطراب نبضات القلب



ويجب على أي شخص يشعر بالقلق من أنه قد يكون لديه أعراض النقص أو بشأن صحته بشكل عام التحدث إلى الطبيب للحصول على مزيد من النصائح.



كيف يتم تشخيص نقص المغنيسيوم؟



إذا اشتبه الطبيب في وجود مستويات غير طبيعية من المغنيسيوم، فقد يوصون المريض بإجراء اختبار المغنيسيوم.



ويوضح موقع هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) الإلكتروني: "يمكن أن تحدث مستويات غير طبيعية من المغنيسيوم في ظروف تؤثر على عمل الكلى أو الأمعاء. وقد يوصى باختبار المغنيسيوم كجزء من سلسلة من الاختبارات إذا كان لديك أعراض مثل الغثيان أو الضعف أو عدم انتظام ضربات القلب. وقد يكون لديك مستويات غير طبيعية من المغنيسيوم والكالسيوم أو البوتاسيوم في دمك".



كم يحتاج الناس من المغنيسيوم؟



تنص إرشادات هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية (NHS) على أن كمية المغنيسيوم التي يحتاجها البالغون هي:



- 300 ملغ يوميا للرجال (من 19 إلى 64 عاما)



- 270 ملغ في اليوم للنساء (من 19 إلى 64 سنة)



وتنصح وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية (DHSC) أن يتمكن معظم الناس من الحصول على كل المغنيسيوم الذي يحتاجونه من خلال تناول نظام غذائي متنوع ومتوازن.



ويمكن أن يكون تناول الكثير من المغنيسيوم في المكملات ضارا، ولكن تنص وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية على أن "تناول 400 ملغ أو أقل يوميا من المغنيسيوم من المكملات الغذائية من غير المرجح أن يسبب أي ضرر".



ويوجد المغنيسيوم في العديد من الأطعمة، مثل السبانخ والمكسرات وخبز القمح الكامل.



المصدر: إكسبريس