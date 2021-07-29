عصابة سرقة المنازل في حي التضامن بدمشق في قبضة العدالة

وردت شكاوي إلى قسم شرطة التضامن في دمشق حول تعرض بعض المنازل في حي ( التضامن ) للسرقة من قبل أشخاص مجهولين.



وبعد البحث والتحري في الحي المذكور تمكن قسم شرطة التضامن من إلقاء القبض على مجموعة من الأشخاص الذين يمتهنون السرقة بواسطة الخلع والكسر ، وبعد التحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة مبلغ مالي وقدره / 3.000.000 /ل.س ثلاثة ملايين ليرة سورية، ومبلغ (650) ستمائة وخمسين دولار ومصاغ ذهبي،كما اعترفوا بسرقة ثلاث دراجات هوائية ودراجة نارية وبعض الأثاث من المنازل .



تم استرداد جميع المسروقات وسلمت إلى أصاحبها أصولاً ، وسيتم تقديم السارقين إلى القضاء المختص أصولاً .