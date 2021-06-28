عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور
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عدوان جوي على الحدود السورية العراقية بدير الزور

تعرضت المنطقة الحدودية مع العراق في أقصى ريف دير الزور الشرقي لعدوان جوي بطائرات حربية بعد منتصف الليلة تسبب باستشهاد طفل وإصابة ٣ مدنيين.

وقالت مصادر أهلية أن طيراناً حربياً يعتقد أنه أمريكي اعتدى بالصواريخ حوالي الساعة الواحدة فجر اليوم على بيوت سكنية قرب الحدود السورية العراقية في ريف البوكمال.

و تسبب  العدوان بحسب المصادر باستشهاد طفل وإصابة ٣ مدنيين و أضرار مادية .

وتعرضت منطقة الحدود مع العراق في المنطقة الشرقية في أوقات سابقة لأكثر من اعتداء من قبل طيران الاحتلال الأمريكي الذي يعمل على تقويض جهود الدولة السورية وحلفائها لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة الشرقية والقضاء على فلول إرهابيي “داعش” ومنع تسللهم بين العراق وسورية.