عجز الميزانية في المغرب يبلغ 51.2 مليار درهم

أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية المغربية أن عجز الميزانية في المملكة يبلغ 51.2 مليار درهم حتى نهاية تشرين أول الماضي.



وقالت الوزارة، في نشرة شهرية، إن "وضعية التحملات وموارد الخزينة حتى متم أكتوبر 2021 سجلت عجزا في الميزانية بقيمة 51.2 مليار درهم، وهو نفس المستوى المسجل برسم نفس الفترة من سنة 2020".



وأوضحت أن هذا الوضع يجب تحليله أخذا بعين الاعتبار نتيجة التأثير على المداخيل الضريبية للتوقف المفاجئ للنشاط في عام 2020، ولا سيما خلال فترة الحجر الصحي، وفائض بقيمة 8.5 مليار درهم عند متم أكتوبر 2020 للصندوق الخاص بتدبير جائحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19".



كما أشارت إلى أن هذا الرقم نتج بما في ذلك عن "علامات الانتعاش في النشاط الاقتصادي التي يمكن ملاحظتها على مدى السنة الجارية، ولا سيما فيما يتعلق بالموسم الفلاحي الجيد، وتعافي الطلب المحلي والظروف الجيدة التي تمر فيها حملة التلقيح، وكذلك تخفيف القيود الصحية المتعلقة بالوباء انطلاقا من شهر يونيو، وارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات الطاقية، لاسيما غاز البوتان".



وأضافت أن المداخيل على أساس صاف من المبالغ المستردة والإعفاءات والضرائب المستردة سجلت ارتفاعا بنحو 21.3 مليار درهم مقارنة بنهاية أكتوبر 2020، ومعدل إنجاز مقارنة بتوقعات قانون المالية بنسبة 85.1%.



وبخصوص المداخيل الضريبية، أشارت الوزارة إلى أنها سجلت أداء جيدا، باستثناء الضريبة على الشركات التي تراجعت بـ8,4%، وذلك نظرا لانخفاض النشاط خلال 2020، مبرزة أن المداخيل الضريبية سجلت على العموم ارتفاعا بنسبة 10.3%، أي بمعدل إنجاز نسبته 90.2%.



المصدر: "وكالة المغرب العربي للأنباء"