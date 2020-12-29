ظاهرة الكلاب البشرية تغزو أوروبا..!

ظاهرة غريبة تجتاح أوروبا خلال الفترة الأخيرة تتمثل في الكلاب البشرية، وهو المصطلح الذي بات يطلق على عدد كبير من البشر باتوا يجدوا راحتهم في التحول إلى كلاب، بمعنى العيش الحياة ككلاب تماماً، حيث وصل عدد المنخرطين بتلك الظاهرة في بريطانيا وحدها 10 آلاف فرد.



من جهتها قناة سكاي نيوز من خلال تقرير أكدت صحة الرقم، حيث تحدث التقرير عن إقبال العديد من البشر ممن تعرضوا لمشاكل في صغرهم سواء تنمر أو عدم ثقة في النفس للبحث عن حياة جديدة ترتكز على الخضوع، وبالتالي باتوا يعيشوا الحياة بطريقة الكلاب.



الأمر الذي كان في الخفاء لفترة طويلة بحسب التقرير قبل أن يتم الإعلان عنه مؤخراً وتحولهم إلى العلن بعد زيادة الأعداد مما دفع أصحاب محلات لبيع مستلزمات خاصة بهم ووجود مدربين لهم يوفروا لهم العيش كالكلاب، كما لم يقتصر الأمر على هذا الحد وإنما وصل إلى مسابقات للنباح ومسابقة أوروبية على مستوى القارة ستكون تحت اسم مستر أوروبا لأفضل كلب بشري.